Пожежа в будинку Валерії Гонтаревої – умисний підпал: спікер Нацполіціі

Основна версія пожежі в будинку екс-глави Національного банку України Валерії Гонтаревої – умисний підпал.

Поліція вже знайшла предмет, який, можливо, викликав загоряння. Про це повідомив спікер Національної поліції в Київській області Микола Жукович в ефірі ObozTV.

Він запевнив, що реакція правоохоронних органів відбувається. Безпосередньо на місці пожежі, коли співробітники ДержНС ще гасили вогонь, вже працювала слідчо-оперативна група. Оперативні співробітники одразу ж опитували можливих свідків і того єдиного охоронця, який був на цій території дачного будинку. Тому що з травня місяця будинок не використовувався, і там до вересня знаходилося 6 охоронців, а зараз – один.

На місце НС приїхала слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, співробітники слідчого управління та відділу кримінального аналізу, додав він.

Вживаються всі заходи щодо вже відкритого кримінального провадження, а саме за статтею 192 ч.2 – умисне пошкодження майна шляхом підпалу. І ми докладемо всіх зусиль, щоб розслідувати цей злочин.

"Основна версія – підпал. Ми бачимо за відеокамерами, як людина проникла на територію через паркан. Ми розуміємо, що сталося загоряння і навіть знайшли предмет, схожий на той, що міг викликати це загоряння ... Але ми поки не розголошуємо подробиць, можливо – це він, а можливо – ні. Ще будуть проведені відповідні експертизи і дослідження", - заявив Жукович.

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