Пожежа у лікарні, протести проти карантину і закриття кордонів - Коронавірусні хроніки

Obozrevatel Відео 07:00, 2.02.2021

У Румунії пожежа у лікарні з хворими на коронавірус.

Чергові протести в Австрії, а уряд Франції закриває кордони через те, що пандемія COVID-19 виходить із-під контролю. Про це та не тільки - дивіться в огляді.

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