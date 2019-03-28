Пожежа у Кропивницькому: потерпілих стало більше: Obozrevatel News о 12:00 від 28.03.2019

Пожежа у Кропивницькому: потерпілих стало більше

Кількість потерпілих від вибуху на газовій заправці у Кропивницькому зросла до чотирьох осіб. У ДСНС кажуть: люди нині в Кіровоградській обласній лікарні з опіками різного ступеня тяжкості. Серед потерпілих - рятувальники та водій вантажівки, що привезла газ.

Контрабанда на шість мільйонів гривень

Прикордонники підрахували вартість контрабандної партії цигарок, що затримали напередодні. Незаконного товару нарахували аж на 6 млн гривень. Припускають - це найбільший обсяг за всю історію України.

У ЄС заборонили одноразовий пластиковий посуд

ЄС відмовляється від одноразового посуду. Відповідний закон уже схвалив Європарламент. З 2021-го року у Європі не будуть використовувати одноразові плстикові тарілки, виделки, ножі, ложки та палички для їжі, також під заборону потраплять соломинки для напоїв, харчові контейнери і чашки з пінопласту. Під заборону потрапили і ватні палички.

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