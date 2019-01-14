Пожежа у Калуші: загрози для людей немає – Вибух газу у житловому будинку – Надзвичайна ситуація у Торецьку – новини на ObozTV

Пожежа у Калуші: загрози для людей немає – Вибух газу у житловому будинку – Надзвичайна ситуація у Торецьку – новини на ObozTV41Читати матеріал російською
У Калуші на Івано-Франківщині повністю загасили пожежу на "Карпатнафтохімі". Наразі, кількість шкідливих речовин, що потрапили у повітря з хімзаводу, що спалахнув напередодні, не перевищує дозволених норм.
Одна дитина загинула, ще тридцять людей - травмовано. У Росії знову вибухнув побутовий газ у багатоповерхівці. Цього разу – у місті Шахти Ростовської області.
У Торецьку, на Донеччині оголосили надзвичайну ситуацію, через відсутність води. Людям вже другий день її привозять рятувальники.
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