Пожежа на Луганщині: оперативні дані ДСНС на 10 липня

Відео 18:55, 10.07.2020

Станом на 16:00 п’ятниці, 10 липня, відкритого горіння не спостерігається. До ліквідації пожежі залучено більше тисячі осіб та 228 одиниць техніки.

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб і пункт життєзабезпечення. Психологічна служба надає допомогу.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла речниця Головного управління ДСНС в Луганській області Любов Бугра.

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