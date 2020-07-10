Пожежа на Луганщині: оперативні дані ДСНС на 10 липня
Станом на 16:00 п’ятниці, 10 липня, відкритого горіння не спостерігається. До ліквідації пожежі залучено більше тисячі осіб та 228 одиниць техніки.
На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб і пункт життєзабезпечення. Психологічна служба надає допомогу.
Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла речниця Головного управління ДСНС в Луганській області Любов Бугра.
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