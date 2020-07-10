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10 липня • оновлено в 20:16
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Пожежа на Луганщині: оперативні дані ДСНС на 10 липня

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Станом на 16:00 п’ятниці, 10 липня, відкритого горіння не спостерігається. До ліквідації пожежі залучено більше тисячі осіб та 228 одиниць техніки.

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб і пункт життєзабезпечення. Психологічна служба надає допомогу.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла речниця Головного управління ДСНС в Луганській області Любов Бугра.

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Теми
Підсумки Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Лісова пожежа на Луганщині
Місце
Україна Луганськ
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