Пожежа на Луганщині: є загиблі та постраждалі

Начальник відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС в Луганській області Олександр Чалий у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував новини про пожежу в психоневрологічному диспансері Старобільського району.

"Так, вчора сталася пожежа. Інформація про неї надійшла до служби порятунку о 20:40, в повідомленні йшлося про спалах в психоневрологічному диспансері Старобільського району. Пожежа була локалізована о 21:32, ліквідована о 23:55. Через пожежу загинули чотири людини, їх знайшли рятувальники в процесі гасіння пожежі. Три людини були госпіталізовані. Зараз двоє з них знаходяться у важкому стані ", - заявив Чалий.

"Про причини пожежі ще говорити рано, зараз там працюють фахівці, вони і будуть з'ясовувати. Збитки підраховуються", - додав він.

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