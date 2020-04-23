Пожежа на Київщині, біля села Красний Ріг Бородянського району

Відео 18:12, 23.04.2020 Оновлено: 18:20, 23.04.2020

З навколишніх сіл люди тракторами приїхали аби відсікти вогонь і допомогти пожежникам

Рятувальникам довелось викликати додаткову техніку бо великогабаритні машини не могли дістатись до деяких осередків вогню

Зловмисник, зі слів свідків - місцевий дачник

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