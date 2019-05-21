Позачергове засідання Верховної Ради: Obozrevatel News

Позачергове засідання Верховної Ради

Депутати провели консультації з президентом щодо розпуску парламенту. За словами представників фракцій, дострокові вибори до Верховної Ради можуть відбутися 21 або 28 липня, в залежності від дати публікації указу. Зі слів нардепів, гарант вже направив листа голові Верховної Ради Андрію Парубію, де попросив скликати позачергове засідання парламенту. На порядку денному мають затвердити зміни до виборчого законодавства. Найближчими днями президент має видати указ стосовно розпуску парламенту та дострокових виборів. У Зеленського кажуть: для цього мають юридичну підставу - відсутність коаліції з 2016 року.

Також на консультаціях з главами фракцій президент України, на виборах до Верховної Ради, запропонував скасувати мажоритарні округи та знизити прохідний бар'єру до 3%. За словами депутатів, з ініціативи фракцій обговорювали й уточнення норм про імперативний мандат: це відповідальність депутата за свою діяльність перед виборцями й партією. І ті, й інші мають право відкликати обранця, якщо він не виконує їхньої волі.

Звільнений голова Конституційного суду Шевчук подав позов до суду

Звільнений з посади судді та глави Конституційного суду Станіслав Шевчук оскаржує своє звільнення. Він вже подав документ до Окружного адмінсуду Києва. У найближчі кілька днів суд прийме рішення: відкривати справу чи ні. Адвокат Шевчука Андрій Федур каже – до суду звернулися після інавгурації нового президента, аби не було жодних політичних спекуляцій. Юрист впевнений, що Шевчука поновлять на посадах.

За Аллерова внесли заставу

Екс-командувача Нацгвардії Юрія Аллерова звільнили з-під варти. Інформації підтвердили в антикорупційній прокуратурі. Напередодні за нього внесли заставу у 4,8 мільйони гривень. Юрія Аллерова затримали детективи НАБУ 14 травня. Разом з екс-командувачем Нацгвардії заарештували гендиректора компанії "Укрбуд" Олега Майбороду та приватного підприємця-оцінювача Алісу Гринчук. Їх підозрюють у незаконному заволодінні 81 мільйона гривень.

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