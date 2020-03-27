Позачергове засідання Ради: озвучено подробиці
Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Василь Мокан в ефірі ObozTV розповів про порядок денний позачергового засідання парламенту.
"Цілий пакет законопроектів очікує схвалення. В першу чергу, він пов'язаний з протидією епідемії коронавірусу на території України і необхідністю фінансування всіх належних заходів", – розповів Мокан.
За його словами, основне завдання Кабінету міністрів – підготувати пакет змін до державного бюджету.
"Передбачається перегляд дуже багатьох бюджетних статей, їхнє скорочення, оптимізація і створення Стабілізаційного фонду, з якого фінансуватимуться всі заходи, пов'язані з боротьбою з коронавірусом. Це найбільш важливий документ станом на сьогодні", – додав він.
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