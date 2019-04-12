''Повзуче наступ'' на Донбасі: військовий експерт розповів, як далеко може зайти ООС

Експерт з військових питань, екс-спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначив, що звільнення "сірої зони" на Донбасі, в режимі так званого "повзучого наступу" українських військових, розпочалось ще у 2015 році. Він наголосив, що згідно з першими Мінськими домовленостями, зокрема території Дебальцевського плацдарму та деякі населенні пункти вздовж лінії розмежування, які знаходяться під контролем російських-терористичних військ, мають знаходитись під українським контролем.

Проте, українські військові, які поступово беруть під контроль території і населені пункти, за його словами, не виходять за межі тієї лінії розмежування, яка була визначена у Мінську.

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