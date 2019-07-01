Повторення сценарію зі звільнення Слов'янська та Краматорська: військовий експерт дав прогноз успіху таких операцій

Військовий експерт Олег Старіков пояснює, чи можливе повторення історії, коли після оголошення перемир'я, бойовики розпочнуть активну фазу ведення бойових дій.

Експерт нагадав, що згідно концепції Росії з ведення гібридних воєн, передбачається застосування нерегулярних військових формувань, заколотів, сепаратистських рухів. Тому, на його думку, на силове протистояння, розгортання фронтових наступів, притаманних часам ІІ Світової війни, очікувати не варто.

Говоримо про те, чи є можливим повторення успішного звільнення Слов'янська та Краматорська, що стало дуже важливими стратегічними і ключовими моментами Антитерористичної операції на території Донецької області і де, в якому місті цей успіх можливо повторити.

Про те, чи чекають місцеві жителі ЗСУ або будуть протистояти українським військовим; відповіді на ці та інші питання щодо ситуації на Донбасі – в цьому випуску Студії Obozrevatel.

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