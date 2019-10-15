Повністю відрізати окуповану частину від України неможливо: екс-голова ОДА

Ексголова Донецької обласної військо-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у прямому етері ObozTV прокоментував можливість повного відрізання тимчасово-окупованих територій від території України.

Він заявив, що найбільшою проблемою наразі є заміновані території. Якщо ту частину, яку мінували ЗСУ, ми розуміємо і знаємо, як розміновувати, то мінні поля на окупованих територіях будуть проблемою, коли Україна відновить контроль над ними.

"Зараз є чотири контрольно-пропускні пункти, і заборонити прохід не можливо, тому що насправді навіть в Донецькій ОДА працювали патріоти України, які виїхали з тимчасово-окупованих територій, але їхні тато і мама залишились там, і зв'язок розірвати неможливо. Окрім того, на нашій території ми започаткували дистанційне навчання для школярів. По газу одна територія не залежить від іншої. По електроенергії повністю в автономному режимі працюють обидві сторони. По Донеччині є величезна проблема - це вода", - заявив Жебрівський.

За його словами, саме через цю проблему повністю відрізати окуповану територію від України не можна, адже ми є залежні від оцього водогону.

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