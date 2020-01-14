Повінь у Києві: затопило Ocean Plaza

Потоп у київському ТРЦ Ocean Plaza стався через прорив тепломережі на вулиці Антоновича, 174.

Як ідеться в заяві пресслужби головного управління ДСНС у Києві, в НП постраждало 10 осіб, 7 з яких госпіталізовано.

"Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі. Отримавши інформацію про подію, о 20:38 на місце виїхав черговий підрозділ 27ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники евакуювали з маршрутного таксі 4 пасажирів, а також 3х громадян із поруч стоячого тролейбусу, що опинився в паровій завісі", – йдеться у повідомленні.

"Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин Ашан та перший поверх ТРЦ "Ocean Plaza". Людей евакуювали. Рятувальники особисто винесли на руках із приміщення 6 осіб", – розповіли в ДСНС.

Заступник голови Київської міськдержадміністрації Петро Пантелєєв відзначив, що жителі району не залишаться без теплопостачання. Магістраль буде підключена до іншого джерела.

Він наголосив, що "аварійною магістраль не вважалась, усі перевірки перед цим вона проходила". Причиною НП він назвав гідравлічні випробування.

Киянка, яка стала очевидицею моторошного потопу в торгово-розважальному центрі Ocean Plaza, розповіла про побачене. За її словами, люди кричали від болю через опіки, а вода зносила все на своєму шляху.

Жінка також зазначила, що багато відвідувачів сприймали це як "безкоштовний атракціон" і не думали про можливу небезпеку.

Ексклюзивні фото OBOZREVATEL з місця НП можна подивитися тут.

Крім того, OBOZREVATEL зняв те, що відбувається поруч з ТЦ, з висоти пташиного польоту.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram