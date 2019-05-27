ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
МедОбозГоловна

Повінь на Закарпатті: вода пішла, залишилися наслідки

41Читати матеріал російською

Начальник Сектору зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир зазначила, що підтоплених домогосподарств та підвальних приміщень, які залишалися підтопленими в суботу, наразі немає. За її словами, залишаються підтопленими 40 гектарів сільськогосподарських угідь.

Другим важливим питанням, за її словами, залишається ліквідація наслідків негоди для інфраструктури регіону: мости, мостові переходи, які зруйновано у деяких населених пунктах, а також знищене 2000 м берегоукріплення, яке захищає закарпатців від водної стихії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини