Повінь на Закарпатті: вода пішла, залишилися наслідки

Начальник Сектору зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир зазначила, що підтоплених домогосподарств та підвальних приміщень, які залишалися підтопленими в суботу, наразі немає. За її словами, залишаються підтопленими 40 гектарів сільськогосподарських угідь.

Другим важливим питанням, за її словами, залишається ліквідація наслідків негоди для інфраструктури регіону: мости, мостові переходи, які зруйновано у деяких населених пунктах, а також знищене 2000 м берегоукріплення, яке захищає закарпатців від водної стихії.

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