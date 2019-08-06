Повертається спека до +31: прогноз погоди в Україні на 7 серпня від ObozTV

Гарна новина для тих, кто любить спеку – у всіх областях України очікується суттєве потепління.

ObozTV представляє прогноз погоди на середу, 7 серпня.

На заході переважно дощитиме. Вдень максимальний показник +29, вночі температура опуститься до +13 градусів.

У північних регіонах без суттєвих опадів. Денний максимум +25, вночі обіцяють +13 градусів.

На сході дощі чергуватимуться з проясненнями. Денний максимум +28 градусів, нічний мінімум +14.

На півдні та в Криму мінлива хмарність, день обіцяє бути спекотним та сухим. Повітря вдень прогріється до +31, вночі +16 градусів.

У центральних областях переважно без опадів. Денний максимум +27, вночі на термометрах +14.

У Києві хмарно, але сухо. Температура повітря вдень +27, вночі +16 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше співробітник Науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова розповіла, яка погода чекає на Україну у вересні.

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