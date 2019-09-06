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8 вересня • оновлено в 11:46
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Повернення Шустера: що чекає на глядачів в новому політичному телесезоні

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Савік Шустер повертається в український телеефір. Вже сьогодні на ТРК "Україна" буде прем'єра оновленої "Свободи слова". Починаючи із 21:00 Савелій Шустеріс буде змагатися у категорії суперважковиків українського телебачення, проте, "ненормованого ефіру" цього разу у нього не вийде; якщо раніше він міг запросто перейти позначку не тільки 3 години, але й 5 годин, то тепер його час буде обмежено опівніччю.

Але легкої прогулянки із поверненням аудиторії у нього навряд чи вийде, бо йому доведеться змагатись за глядача із двома гумористичними шоу -- "Ліга сміху" на 1+1 та "Дизель шоу" на ICTV. А ще із "МайстерШефом" на СТБ.

Ми дізнались про те, як виглядатиме його студія і пригадали скандали, які точилися навколо його програм, які виходили на п'яти українських телеканалах у попередні роки.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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