Повернення додому: непомічені деталі в історичному обміні

Список українців, яких Москва відпустила з полону, не був відомий до кінця, фактично до моменту їх прибуття в Київ. Проте, майже у кожного українця було розуміння, хто має бути в списку 11 людей (окрім 24 моряків), хто має повернутися додому.

Ситуація з тими, хто мав поїхати до Москви - діаметрально протилежна; крім російського шпигуна-пропагандиста Кирила Вишинського до Росії міг відправитись хто завгодно. У мережі навіть почали жартувати, що це можуть бути навіть Медведчук з Шуфричем.

Нечисленні українські ЗМІ, які все ж оприлюднили список “на Росію” обмежились іменами та прізвищами, вказавши їхню дату народження.

Проте не переставали називати їх “росіянами”, хоча там були не тільки громадяни Росії, але України і навіть Молдови.

Серед журналістів поширювалась інформація про те, що для Росії, в цьому обміні навіть був важливішим колишній помічник і перекладач Володимира Гройсмана - Станіслав Єжов, який був звинувачений у державній зраді, і що вся історія з Володимиром Цемахом була розіграна як операція прикриття, аби всю увагу приділяли свідку (або співучаснику) збиття малайзійського Боїнгу рейсу МН-17.

У мережу злили інсайдерське відео повернення українських полонених додому, які опублікував у Фейсбук Євген Прокопишин, поведінка тих, хто повернувся в Україну – змусила багатьох співвітчизників замислитися.

На опублікованому в одній з соцмереж відео чітко видно, як українських громадян зустрічали в Москві в аеропорту, як колись полонених садили в літак, як ті летіли і прибули в Україну.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!"

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!