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6 листопада • оновлено в 11:56
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Повернення боргу – це стаття номер один в бюджеті 2020: економіст

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Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський прокоментував витрати України на державний борг України.

"Я одразу ж скажу із приводу невеличкої маніпуляції прем'єра. Він сказав про суму, яка виділяється на обслуговування боргу, тобто на виплату відсотків. Але він промовчав про суму, яка у бюджеті виділяється на погашення боргових зобов'язань у наступному році. 140 мільярдів - це не вся сума, є ще трішечки - 250 мільярдів, які ми маємо повернути. У нас всього 440 млрд закладено на обслуговування та повернення боргу, тому кожна третя гривня і йде на це. Це стаття номер один, а вже потім із великим відривом є стаття на оборону, на пенсії і т.д.", – заявив економіст.

Він зазначив, що приорітети були розставлені саме так, щоб не обурювати людей.

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