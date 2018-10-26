Потужний землетрус у Греції - Помер актор Микола Караченцов - На Житомирщині заборонили російські фільми - новини на ObozTV

Потужний землетрус сколихнув Грецію. За попередньою інформацією троє людей травмовано. Трясти почало близько другої ночі. Осередок поштовхів силою у 6 і 8 балів був на острові Закінтос.

У Московській клініці помер актор театру і кіно Микола Караченцов. Понад рік Караченцов боровся з раком легенів на останній стадії, навіть лікувався в Ізраїлі.

На Житомирщині заборонили транслювати російські фільми та виступи акторів країни-агресора. Таке рішення ухвалили місцеві депутати обласної ради. Раніше таке ж рішення ухвалили на Львівщинію

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