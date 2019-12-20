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20 грудня • оновлено в 19:36
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Потрібно створювати власний мікросвіт: психологиня розповіла, як знімати стрес

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Психологиня Олена Рихальська у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучих "Бурчук Live" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Вона прокоментувала психологічний стан українців.

"Вся країна у тривожному стані. Давайте вже перед новим роком будемо намагатись розслабитись. Адже все залежить лише від нас. Я вважаю, що кожній родині, кожній людині потрібно створювати свій власний мікросвіт. І лише у цьому мікросвіті ми відновлюємося, знімаємо з себе тривожність, любимо, довіряємо і все інше, адже зараз такі складні інсинуації відбуваються звідусіль, що довіряти їм не можна", - зазначила психологиня.

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Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олена Рихальська
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