Потрібно створювати власний мікросвіт: психологиня розповіла, як знімати стрес

Психологиня Олена Рихальська у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучих "Бурчук Live" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Вона прокоментувала психологічний стан українців.

"Вся країна у тривожному стані. Давайте вже перед новим роком будемо намагатись розслабитись. Адже все залежить лише від нас. Я вважаю, що кожній родині, кожній людині потрібно створювати свій власний мікросвіт. І лише у цьому мікросвіті ми відновлюємося, знімаємо з себе тривожність, любимо, довіряємо і все інше, адже зараз такі складні інсинуації відбуваються звідусіль, що довіряти їм не можна", - зазначила психологиня.

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