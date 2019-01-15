''Потрібні реальні санкції та реальне переслідування російського бізнесу в Україні'' – Наливайченко

Лідер Руху "Справедливість", кандидат в президенти України Валентин Наливайченко зазначив, що змінити ситуацію на окупованих територіях та звільнити українських заручників з російських тюрем Україна повинна здійснювати через економічний тиск на агресора.

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