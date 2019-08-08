Потрібен конкретний план дій: реакція Макрона та Меркель

Експерт з міжнародних питань Анна Шелест прокоментувала заяви президента Зеленського про необхідність термінової зустрічі у "нормандському форматі".

Нагадаємо, що президент Франції Макрон підтримав ініціативу президента Зеленського, а от канцлер Німеччини відповіла ствердно, але поки не визначила термін проведення цієї зустрічі. Експерт наголосила, що французський президент ніколи не відмовлявся від зустрічі у "нормандському форматі", але протягом останнього року він говорив, що немає сенсу збиратися на найвищому рівні, якщо не буде конкретного порядку денного цієї зустрічі. І в даному випадку генеральна лінія Макрона по цьому питанню не змінилася, додала Шелест. Експерт пояснила, що зустрічі в "нормандському форматі" відбуваються на трьох рівнях - це рівень офіційних представників, рівень міністрів закордонних справ і найвищий рівень - рівень лідерів держав. Саме на найвищому рівні мають зустрітись Зеленський, Путін, Меркель і Макрон. Президент Франції наполягає на наявності конкретного плану дій із датами та завданнями, який буде створений до зустрічі.

Кілька місяців тому Російська Федерація відмовлялася від зустрічі, аргументуючи це майбутніми президентськими виборами в Україні, додала Шелест

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