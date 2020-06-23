Потоп на Буковині та Прикарпатті

Відео 08:43, 23.06.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

В Україні знизився добовий приріст хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 22 червня

В Україні змінять робочий день: кого стосується і до чого тут коронавірус

Как СССР начал Вторую мировую войну

У Дніпрі нардепів від "Слуги народу" зняли в ресторані під час карантину. Фото

Дивом вижила під час вибуху в будинку, але втратила всю сім'ю. Історія 18-річної киянки