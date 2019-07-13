Потеплішає, але не скрізь: прогноз погоди в Україні на 14 липня від ObozTV

14 липня синоптична ситуація в Україні не зазнає суттєвих змін. Лише в східних та південних областях очікується потепління, на решті території утримається прохолода.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на неділю, 14 липня.

На заході майже по всіх областях прогнозують опади. Вдень максимальний показник +19 градусів, вночі +10.

У північних регіонах також дощитиме. Температура повітря вдень +20 градусів, вночі +10.

На сході погода буде похмурою, але сухою. Максимальний показник вдень +27 градусів. Вночі термометри покажуть +14.

Півдню та Криму обіцяють сухий день. На небі перемінна хмарність. Температура повітря вдень +28, вночі +16 градусів.

У центральних регіонах переважно дощитиме, лише у Полтаві прогнозують хмарну та суху погоду. Вдень повітря прогріється до +26, вночі термометри покажуть +13 градусів.

У Києві синоптики прогнозують легкий дощ. Стовпчик термометра вдень підніметься до +17, вночі опуститься до +14 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці наступного тижня (з 19-20 липня) в Україні очікується потепління.

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