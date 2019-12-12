Посвідчення водія відтепер буде доступне у мобільному застосунку смартфону

Заступник начальника головного сервісного центру МВС України Юрій Смольянінов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував запуск електронного посвідчення водія та електронного техпаспорта, які будуть доступні у смартфоні українців.

"Нічого, що має налякати громадян, тут бути не повинно. Посвідчення водія у пластиковому вигляді, воно.я к було так і залишається основним документом. В моєму смартфоні ви побачите цифрове відображення того посвідчення водія, яке видане Вам центром. Яким чином це відбувається? Сервісні центри дають доступ до єдиного державного реєстру мобільному застосунку "Дія", який розробляє міністерство цифрової трансформації. При цьому, якщо ви отримали посвідчення водія у сервісному центрі, ви реєструєтеся в застосунку і отримуєте цифрове відображення вашого документа у своєму смартфоні", - заявив Смольянінов.

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