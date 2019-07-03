Постраждають класики літератури: мовознавець розповів, чим загрожує заборона лайки

Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, кому варто заборонити нецензурну лайку та кому і для чого вона потрібна.

Він зазначив, що лайка завжди була, є і буде, оскільки через табуйовані слова, нецензурну лексику людина викидає свої негативні емоції, які іноді є неконтрольованими. До того ж, така суто українська лайка присутня у художніх творах того ж таки Івана Котляревського в "Енеїді" або у Івана Нечуй-Левицького в "Кайдашевій сім'ї".

Але, для кого такий закон він прийняв би схвально, так це, перш за все, якщо б він стосувався засобів масової інформації, коли публічні люди виступають, то тут однозначно треба, за його словами, "карати копійкою". Нецензурні слова, лайка - це по суті мовне сміття, з яким треба боротися.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!