Поставка российской вакцины и карантинные ограничения - коронавирусные хроники

Obozrevatel Відео 08:00, 4.02.2021

Поставка російської вакцини і карантинні обмеження - коронавірусні хроніки

Вакцина "AstraZeneca" виявилася ефективною проти коронавірусу вже після першої дози. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель не збирається послаблювати карантинні обмеження, а Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що в країну доставлено 40 тисяч доз російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Про це і не тільки - дивіться в коронавірусному огляді.

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