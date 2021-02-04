Поставка российской вакцины и карантинные ограничения - коронавирусные хроники

Поставка російської вакцини і карантинні обмеження - коронавірусні хроніки

Вакцина "AstraZeneca" виявилася ефективною проти коронавірусу вже після першої дози. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель не збирається послаблювати карантинні обмеження, а Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що в країну доставлено 40 тисяч доз російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Про це і не тільки - дивіться в коронавірусному огляді.