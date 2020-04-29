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29 квітня • оновлено в 20:58
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Україна дала світові урок боротьби з COVID-19 – Ляшко

3.8т
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Підхід, який використовувала Україна до запровадження карантинних заходів через пандемію коронавірусу COVID-19 , є унікальним.

"Я думаю, що наші уроки будуть брати інші країни світу для того щоб оцінювати і надалі використовувати при введенні карантину в умовах пандемії того чи іншого вірусного захворювання", – сказав в ефірі ObozTV головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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"Всі інші країни вводили карантин вже при значному сплеску захворюваності. Ми вводили карантин при першому випадку передачі інфекції всередині країни", – пояснив чиновник.

Україна дала світові урок боротьби з COVID-19

Україна дала світові урок боротьби з COVID-19

Він підкреслив, що завдяки такому підходу Україні вдалося уникнути стрімкого стрибка захворюваності на коронавірус і станом на 29 квітня вийти на "плато", при якому щодня кількість нових випадків зараження може обчислюватися 400-600.

Разом з тим головний санлікар зазначив, що унікальний підхід до карантинних заходів не дозволяє будувати прогнози розвитку епідемії в країні, грунтуючись на сценаріях інших країн.

"Відстежуючи навіть західні країни, ми не можемо точно сказати, скільки часу у нас триватиме це плато", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Віктор Ляшко повідомив про те, що в Україні перші ІФА-тестування на наявність антитіл до COVID-19 будуть проведені в Одеській і Сумській областях.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
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