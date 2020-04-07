Карантин в Україні - незаконний? Юрист знайшов "підводні камені" і порушення

Юрист Сергій Войченко назвав "правовим свавіллям" запроваджений в Україні карантин через пандемію коронавірусу COVID-19.

В ефірі ObozTV він вказав на цілий ряд правових нестиковок.

"Запровадженняя режиму карантину в Україні є абсолютно незаконним, тому що, відповідно до чинного законодавства, вводити карантин може Кабінет міністрів за наявності відповідного подання головного санітарного лікаря України. На момент введення карантину головного санітарного лікаря в Україні не було", – нагадав юрист.

За його словами, в ситуації, коли немає чіткого визначення, що таке медична маска і що таке громадське місце, правоохоронці можуть тлумачити ці поняття "на свій розсуд", зокрема, вважати громадським місцем "все, що за межами квартири".

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Юрист також підкреслив, що поліція має право затримати громадянина без документів не більше ніж на 3 години "для встановлення особи". "Якщо встановити особу не вдалося, вони повинні скласти протокол за тими анкетними даними, які надала особа". Муніципальні патрулі можуть утримувати порушника не більше 1 години. "Якщо цей час перевищується, це вже незаконне утримання", – пояснив він.

Крім того, за словами юриста, правоохоронці не маю права стягувати штрафи з осіб, які порушили умови карантину. "Відповідно до кодексу про адміністративні правопорушення, може бути складений протокол, який в подальшому направляється до суду, і тільки суд ухвалює рішення, накладати штраф на громадянина чи ні", – пояснив юрист. І додав, що судове рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

Запровадження режиму карантину в Україні є незаконним, заявив юрист

Войченко заявив, що введений в країні жорсткий карантин не відповідає рівню реальної загрози, і що в боротьбі з коронавірусом Україні не слід брати приклад з інших країн, оскільки "ми йдемо своїм шляхом". Уряд він назвав "героїчними комуністами", які "спочатку героїчно створюють гору, потім самі її героїчно розбирають, а в результаті – загальна втома".

Як писав OBOZREVATEL:

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