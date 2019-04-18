Посилена охорона порядку: Obozrevatel News

Посилена охорона порядку

Через вибори, що відбудуться цієї неділі, відсьогодні поліція перейшла на посилений режим несення служби. До гарантування правопорядку та безпеки під час другого туру виборів залучать більше 72 000 поліцейських. На охорону окружних та дільничних виборчих комісій будуть задіяні трохи більше 50 000 правоохоронців. Вулиці охоронятимуть майже 11 000 патрульних.

У столиці горів будинок

У ніч проти 18-го квітня горів чотири-поверховий житловий будинок у Шевченківському районі столиці. Вогонь спалахнув на даху. Людей з квартир вночі евакуювали. Що спричинило займання - поки що невідомо, однак жителі будинку кажуть: це могло статися через проблеми з проводкою. Мовляв, у них уже більше тижня - перепади напруги.

Перевірять об’єкти культурної спадщини

У столиці перевірять об’єкти культурної спадщини на дотримання пожежної безпеки. Про це повідомляє прес-служба Київської держадміністрації. Загалом у Києві понад три з половиною тисячі об’єктів культурної спадщини. Це - будівлі та пам’ятники, що перебувають як у комунальній, державній, так і в приватній власності.

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