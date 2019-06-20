"Посадки мають бути": Зеленського закликали виконати передвиборні обіцянки

"Посадки мають бути": Зеленського закликали виконати передвиборні обіцянки272Читати матеріал російською
Продовжуємо розмову з гостем студії – колишнім командиром батальйону "Айдар", позафракційним депутатом Верховної Ради Сергієм Мельничуком.
Перша частина інтерв'ю (про розслідування загибелі Дмитра Тимчука).
Друга частина інтерв'ю (про відродження неофашизму в Україні).
Чи можливий в Україні "третій Майдан"? Які дії президента Володимира Зеленського та його команди можуть викликати обурення суспільства?
"Я бачу, що та риторика, з якої Зеленський починав свою передвиборчу кампанію, змінюється ... Те, що він обіцяв – посадки – мають бути", – впевнений депутат.
Також дивіться в ефірі сюжет про якість повітря в Києві і нашу постійну рубрику "Народний Обозреватель". Питання дня: які кроки президента Зеленського ви підтримуєте? Що думають про владу звичайні громадяни?
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