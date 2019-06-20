"Посадки мають бути": Зеленського закликали виконати передвиборні обіцянки

Продовжуємо розмову з гостем студії – колишнім командиром батальйону "Айдар", позафракційним депутатом Верховної Ради Сергієм Мельничуком.

Перша частина інтерв'ю (про розслідування загибелі Дмитра Тимчука).

Друга частина інтерв'ю (про відродження неофашизму в Україні).

Чи можливий в Україні "третій Майдан"? Які дії президента Володимира Зеленського та його команди можуть викликати обурення суспільства?

"Я бачу, що та риторика, з якої Зеленський починав свою передвиборчу кампанію, змінюється ... Те, що він обіцяв – посадки – мають бути", – впевнений депутат.

Також дивіться в ефірі сюжет про якість повітря в Києві і нашу постійну рубрику "Народний Обозреватель". Питання дня: які кроки президента Зеленського ви підтримуєте? Що думають про владу звичайні громадяни?

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