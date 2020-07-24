Порятунок потонулої жінки на пляжі в Києві

Відео 23:04, 24.07.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Добробати-2020: нам знову час шикуватись?

У Києві спалахнула масштабна пожежа в житловому будинку: на балконі згоріла жінка. Відео 21+

На Закарпатській митниці дивним чином зникла частина контрабанди – ЗМІ

Українців мають намір карати за пропаганду ЛГБТ: названо суми штрафів

У Харкові помер чоловік із COVID-19: швидка весь день возила його в пошуках лікарні