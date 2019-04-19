Порушення виборчого законодавства: Obozrevatel News

Порушення виборчого законодавства

За порушення виборчого законодавства Націполіція з першого квітня відкрила – 71 кримінальне провадження. Про це йшлося під час брифінгу МВС. Правоохоронці розповіли: загалом з початку виборчої кампанії до поліції надійшло майже 9000 звернень від українців. Також наголосили, що у другому турі президентських виборів не допустять жодних спроб фальсифікації та нагадали про частковий день тиші.

У звіті Мюллера викрили Манафорта

Планували віддати контроль над сходом України - Росії. Про це йдеться у доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Кремля у президентські вибори в Америці. План надання контролю над сходом України обговорював з Росією особисто Пол Манафорт три роки тому. Тоді він очолював виборчий штаб Дональда Трампа. В оприлюдненому документі йдеться про чотири зустрічі Манафорта із Костянтином Килимником — представником російської спецрозвідки.

В іудеїв розпочинається Песах

В іудеїв розпочинається свято Песах , що триватиме до 27 квітня. Це — одне з головних іудейських свят, присвячене Виходу євреїв з Єгипту. Песах називають святом прісних хлібців: вихід з Єгипту був настільки поквапливий, що людям бракувало часу чекати, допоки зійде тісто. Саме тому під час Песаху іудеї їдять лише прісний хліб. У ніч на суботу євреї здійснюють особливу трапезу – так званий пасхальний седер. Закінчують святкування Песаха на восьмий день.

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