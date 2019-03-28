Порушення на виборах залишаться безкарними: правозахисник пояснив суть проблеми

Порушення на виборах залишаться безкарними: правозахисник пояснив суть проблеми119Читати матеріал російською
Адвокат та правозахисник Євген Лосовський зазначив, що серед 4134 зафіксованих правопорушень на виборах, втілиться у реальні адміністративні покарання або кримінальні провадження не більше 3-4%. На його переконання, велика кількість карних справ на місцях, технічне супроводження, експертиза і доведення слідством фактів у суді буде вкрай проблематичною.
Він зазначив, що для юристів відомо, що оголошення підозри не є результатом ефективної діяльності правоохороних органів і немає судової перспективи.
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