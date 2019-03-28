МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Порушення на виборах залишаться безкарними: правозахисник пояснив суть проблеми

119Читати матеріал російською

Адвокат та правозахисник Євген Лосовський зазначив, що серед 4134 зафіксованих правопорушень на виборах, втілиться у реальні адміністративні покарання або кримінальні провадження не більше 3-4%. На його переконання, велика кількість карних справ на місцях, технічне супроводження, експертиза і доведення слідством фактів у суді буде вкрай проблематичною.

Він зазначив, що для юристів відомо, що оголошення підозри не є результатом ефективної діяльності правоохороних органів і немає судової перспективи.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Євген Лосовський

Новини

Всі новини