Порушення на виборах залишаться безкарними: правозахисник пояснив суть проблеми

Адвокат та правозахисник Євген Лосовський зазначив, що серед 4134 зафіксованих правопорушень на виборах, втілиться у реальні адміністративні покарання або кримінальні провадження не більше 3-4%. На його переконання, велика кількість карних справ на місцях, технічне супроводження, експертиза і доведення слідством фактів у суді буде вкрай проблематичною.

Він зазначив, що для юристів відомо, що оголошення підозри не є результатом ефективної діяльності правоохороних органів і немає судової перспективи.

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