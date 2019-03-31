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Порушення на виборах: названі "лідери" за станом на 11:00

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У МВС розповіли про перші порушення. Станом на 11:00, найбільше порушень пов'язано з незаконною агітацією. Далі йдуть фотографування бюлетенів і підкуп виборців. "Лідери" Київська і Дніпропетровська області, де зафіксовано, відповідно, 19 і 17 порушень. Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Івано-Франківська - поки йдуть без єдиного порушення.

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