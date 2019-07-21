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Портрет політика нової генерації

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Це - портрети одіозних та скандальних депутатів Верховної Ради 8 скликання. Вони чубились, били один одному автомобілі, прогулювали засідання – словом, робили все, аби запам’ятатись нам, м’яко кажучи, не за свої професійні здобутки у законотворчості.

А ось інші портрети. Ці обличчя ви, скоріше за все, не пам’ятаєте. Бо, як і гроші, їхні власники воліють залишатись непомітними. Це найбагатші народні обранці, які останні роки декларували статки, що вимірюються мільярдами/мільйонами гривень.

П’ять років тому середній вік претендентів на депутатські мандати був 43 роки. Але переважна більшість тих, хто потрапив у Раду, значно старші цього віку.

У списках кандидатів в депутати на позачергових виборах до Верховної Ради майже 6 тисяч прізвищ. Середній вік депутата, за даними Центрвиборчкому 42 роки. І це перше, що не відповідає запиту українців.

Я не дарма розпочинав з обличь. Основна мета нашого опитування – створити портрет депутата Верховної Ради IX скликання, який відповідатиме уяві виборця. Відповіді учасників бліц-інтерв’ю мене вразили, бо кожен респондент намагався врахувати найдрібніші деталі віртуального кандидата в депутати.

За візуалізацією народних коментарів я звернувся до художника також з народу. В’ячеслав Палієвич щодня бачить сотні українських обличь, тому перетворити бажані риси в реальний образ - йому не складно.

Година творчих пошуків - готово! Знайомтесь – молодий блондин, з добрими очима, мудрий, з вищою освітою, - все, як замовляли наші респонденти. До речі, щодо освіти - близько 500 зареєстрованих в ЦВК кандидатів не мають вищої освіти. Тішить що їх менше 8%.

Ще одна новина. В Раді побільшає жінок. Принаймні балотуються в депутати вони, у порівнянні з 2014 роком, активніше. У списках їх майже 20%. Коментувати зовнішність "кандидатки", більшість опитаних коректно відмовлялись. Але констатують: жінки бажані в Раді

Віримо в добрі справи. І розраховуємо, що Верховна Рада дев’ятого скликання, наблизить Україну до повноправного членства в ЄС, вступу до НАТО а головне до МИРУ і благополуччя на нашій землі.

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