Портников: для Кремля Україна – окупована його територія

Тетяна Гайжевська Відео 21:00, 28.01.2021

Журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив думку щодо останньої заяви секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева про статус української мови в Україні. За його словами, вона є відповіддю на реакцію Києва на арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

Портников додав, що подібні заяви керівництва РФ виходять із тези, що Україна є "тимчасово окупованою російською територією". У України в цій ситуації є лише два варіанти: воювати чи капітулювати, сказав він.

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