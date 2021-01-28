Портников: для Кремля Україна – окупована його територія

Журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив думку щодо останньої заяви секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева про статус української мови в Україні. За його словами, вона є відповіддю на реакцію Києва на арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

Портников додав, що подібні заяви керівництва РФ виходять із тези, що Україна є "тимчасово окупованою російською територією". У України в цій ситуації є лише два варіанти: воювати чи капітулювати, сказав він.