Порошенко-Зеленський: фізіогноміст розкрив справжні властивості характерів кандидатів

Фізіогноміст Олександр Іванов зазначив, що кандидатів на пост президента України відрізняє те, що Володимир Зеленський є "інтуїтом", а Петро Порошенко "інтелектуал".

Зеленський, за словами фізіогноміста, покладається на внутрішні самовідчуття та тонше відчуває ситуацію іншої людини, тоді як Порошенко працює не стільки на відчуттях, а на розрахунку і логіці. І, за його словами, ця якість Порошенка може стати при нагоді у комерції, проте у політиці вона менш успішна.

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