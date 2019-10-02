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2 жовтня • оновлено в 19:47
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Порошенкові не вистачило духу говорити про Будапештський меморандум: АндрІй Сенченко

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Лідер політичної партії "Сила права" Андрій Сенченко у прямому ефірі ObozTV заявив, що у попередньої української влади не вистачило духу.

Порошенкомі в РФ довели, що про Крим можна забути, а по Донбасу, якщо будете добре поводитись, то будемо вирішувати питання.

"Повертаючись до спадщини, яку отримав Зеленський, то вона дуже складна. Потрібно бути дуже філігранним", - зазначив Сенченко.

Якщо проаналізувати заяви про Будапештський меморандум, то про нього частіше згадував польський президент, а не Порошенко, заявив політик. На йогу думку, люди в ОРДЛО зараз дуже залякані. А українці, які проживають недалеко від "Л/ДНР" дуже бояться повернутись в руки кремлівських маріонеток. Ці люди не вірять в жодні слова, вони хочуть гарантій від української влади, яка буде рухатись у певному напрямку, не порушуючи червоні лінії.

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Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Андрій Сенченко
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