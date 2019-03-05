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Порошенко зізнався, скільки заробляє насправді і куди витрачає зарплату

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Президент України Петро Порошенко заявив, що його зарплата на посаді глави держави становить 28 тисяч гривень.

"Я з 98-го року не отримую зарплату на державній службі і все це перераховую на благодійність. Це зокрема і тому, що я маю джерела, за рахунок чого жити. На сьогодні рівень зарплати президента становить 28 тисяч", — повідомив Порошенко, передає "Укрінформ".

Водночас він зазначив, що значна кількість представників суддівського корпусу, слідчих та інших посадових осіб мають в рази, а на окремих державних підприємствах у 100 разів вищу зарплату, ніж у президента.

У зв'язку з цим Порошенко заявив про необхідність врегулювати питання із зарплатами державних службовців, прибрати будь-які спеціалізовані закони, які роблять вибіркові підвищення зарплат, і збільшувати зарплати всім держслужбовцям за загальними принципами.

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