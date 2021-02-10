Порошенко розповів про ініціативи "ЄС" щодо боротьби з російською пропагандою

Марина Погорілко Відео 15:50, 10.02.2021 Оновлено: 17:02, 10.02.2021

"Європейська солідарність" ініціює ухвалення низки нормативних актів, спрямованих на боротьбу з російською пропагандою і протидію колабораціонізму.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Коля Оболонський? OBOZREVATEL з’ясовував, хто змушував міністра Малюську стати на бік рейдерів "Столичного"

Перевірка на території ВДНГ виявила численні порушення

У Києві сталися заворушення: "Нацкорпус" заявив, що викрив "тітушок ОПЗЖ". Фото та відео

У Києві касирка облаяла покупчиню за прохання говорити українською: керівництво відреагувало

Прорив на опорний пункт ЗСУ на Донбасі: випливли нові дані про пораненого і вбитого