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''Порошенко негайно треба викликати на допит'': екс-голова СБУ спростував можливість оренди техніки для Адміністрації президента

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Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко зазначив, що на його думку, президент України Володимир Зеленський, у цей, перший тиждень його президентства, відчайдушно намагається виправдати очікування виборців. Так, за його словами, він став першим з українських президентів, хто не говорив, а подав до Верховної Ради закон "Про імпічмент президента", до того ж позбавлений підтримки у парламенті.

Як колишній голова СБУ, коментуючи скандал навколо зниклої техніки з ситуаційної кімнати в Адміністрації президента, він наголосив, що вся техніка - обладнання, сервери, відео та аудіо техніка - яка встановлюється в АП, повинна бути сертифікована СБУ. І використовувати орендовану техніку під час засідань "міні-РНБО", де мова йде про державну таємницю, за його словами, неможливо. А вся техніка, яка містить цю інформацію, не може бути вивезена або повернута.

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