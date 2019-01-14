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Порошенко не ''підріже крила'' мажоритарникам – Найєм розповів, що чекає на виборче законодавство

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Народний депутат України Мустафа Найєм зазначив, що зміни до виборчого законодавства нинішній склад Верховної Ради розглянути і ухвалити може, адже це була передвиборча обіцянка всієї коаліції, проте, діяти ці зміни почнуть не у найближчий, а в наступний електоральний цикл.

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