Порошенко кусає лікті: Юсов вважає, що восени результати виборів могли б бути іншими

Громадський і політичний діяч Андрій Юсов вважає, що проведення виборів восени дали б інший рівень підтримки, як для партії влади "Слуга народу", так і для "Європейської солідарності".

За його словами, вже кілька тижнів поспіль партія чинного президента Володимира Зеленського втрачає підтримку виборців близько 2% щотижня і це, на думку Юсова, вагомий показник.

Тому, на його думку, п'ятий президент України зараз кусає лікті, через те, що саме через вплив на рішення Конституційного суду Петра Порошенка, було визнано конституційним рішення Зеленського про розпуск парламенту. За словами Юсова, Порошенко боявся, що до осені у нього відбудеться падіння рівня підтримки і до нового скликання Верховної Ради його партія не потрапить.

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