Порошенка хотіли закидати яйцями, але поцілили в журналістів

"Славна українська традиція" - бажання судити попереднього президента після приходу нового - триває.

Від початку допиту екс-президента України під стінами ДБР проводилися мітинги. Вони відбувались як на його підтримку, так і проти нього. Противники колишнього президента намагались закидати його яйцями, вигукуючи при цьому образи та використовуючи нецензурну лексику. Проте їх "набої" потрапляли здебільшого в журналістів. Сам Порошенко встиг сісти в автомобіль та не постраждав. В інцидент втрутилась поліція, однак цього разу обійшлось без затриманих.

За словами керівника ДБР, допит колишнього президента України тривав дві години. Після цього допиту Порошенко дав брифінг. Генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначав, що Порошенко проходить у 12 справах в якості свідка і жодних підозр йому не вручали.

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