Сто мільйонів доларів - голові "Слуги народу" у Верховній Раді! Саме стільки грошей отримав керівник президентської фракції в українському парламенті Давид Арахамія.

Зараз це понад два мільярди гривень! За що? Не повірите! За частку у хакерській конторі, котра по зйомних квартирах ховалася від правоохоронців усього Миколаєва. А після Майдану вийшла на якийсь прихований інвест-фонд, що і відвалив миколаївським хакерам 100 млн доларів! Щоправда, назвати цього диво-інвестора Арахамія відмовляється вже котрий рік поспіль.

Мільярдер з прихованим прізвищем скрізь представляється як Давид Арахамія, хоча насправді є Давид Браун. Разом з прихованим прізвищем Браун-Арахамія має ще й приховане громадянство. Сполучених штатів Америки.Про його статус Ю ЕС ПЕРСОНИ компанія Майкрософт офіційно заявила у позові до фірми Брауна-Арахамії і через суд домоглася від нього сплати мільойнів доларів.

Сьогодні ж миколаївський хакер в українському парламенті лобіює тотальну видачу цифрових паспортів скандальним консорціумом ЄДАПС під новою вивіскою Ай-Ай-Джи, що може призвести до продажу даних всіх українських громадян...спецслужбам Росії - країни-агресора.

Саме через цей звязок: з паспортними аферистами та прихованим громадянством Браун-Арахамія вже ризикує втратити: спочатку - посаду лідера президентської фракції, а згодом - і народного депутата України!

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