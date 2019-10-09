ПОРЄБРІК: Жириновський хоче посадити Януковича на танк

Скандальний російський політик Володимир Жириновський заявив, що Росія повинна посадити експрезидента-утікача Віктора Януковича на танк і відправити до Києва.

Там він нібито безперешкодно зможе оголосити про приєднання України до Російської Федерації.

Жириновський переконаний, що зараз окупанти припускаються тих самих помилок, що і під час війни в Афганістані, позбавляючи себе можливості захопити всю територію країни. Нахабними імперськими планами він поділився на своєму Telegram-каналі.

"В Україні ми повторюємо помилки Афганістану. У 1979 році Інститут сходознавства дав позитивний аналіз можливого введення військ в Афганістан. Ввели і загрузли там на 10 років, відносини з усім ісламським світом зіпсували і пішли, нічого не досягнувши. Який кінцевий результат? Негативний! В Україні те саме", – обурився депутат нелегітимної Держдуми.

Скандальний лідер ЛДПР також висловив невдоволення у зв'язку з тим, що у 2014 році Росії вдалося окупувати тільки Крим і частину Донбасу. Він назвав це половинчастими діями.

"Якщо почали дії – доводьте до кінця. Я б усю Україну звільнив. Януковича на танк посадив би і гнав до Києва. А у "звільненій" столиці він оголосив би про возз'єднання України з Росією. Він мав повне право на це, він законно обраний президент України, ніхто і слова не сказав би. А ми влізли, війна на Донбасі почалася і ніякого руху вже п'ять років. 13 тисяч росіян загинули нащо? Заради чого?" – вибухнув маразматичними висновками Жириновський, цинічно назвавши загиблих у війні українців росіянами.

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